Usa 2020: Trump farà causa a Nevada su voto per posta (Di martedì 4 agosto 2020) WASHINGTON, 03 AGO - Donald Trump ha annunciato in un briefing alla Casa Bianca che farà causa al Nevada contro la nuova legge che consente il ricorso del voto per posta per la pandemia. Una minaccia ...

Usa 2020: Trump farà causa a Nevada su voto per posta

Il giudice Manganiello, con la decisione 516/2020 del 15/07/20 depositata in data 29/07/20 ... della provincia di Caltanissetta La seconda panchina gialla contro l’uso patologico di Internet sarà ...

Installazione ascensore: regole per la detrazione e la cessione del credito

Gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano tra quelli per i quali si può richiedere la detrazione Irpef del 50%. Tale percentuale è applicata su una spesa massima non superiore a 96.000 €.

