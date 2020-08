Uomini e Donne: Alessandro Zarino e Francesca Brambilla escono allo scoperto, la foto del bacio (Di martedì 4 agosto 2020) L’ex tronista non si nasconde più e si lascia andare ad effusioni pubbliche con la sua nuova fidanzata. Ecco tutti i dettagli Alessandro Zarino e Francesca Brambilla: è nato un nuovo amore Sicuramente non avrete dimenticato il percorso televisivo di Alessandro Zarino. Lui ha partecipato a Temptation Island l’anno scorso come tentatore e in quell’occasione si è avvicinato molto a Jessica Battistello. La complicità tra i due ha portato Jessica a lasciare il suo fidanzato Andrea e ad uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Tuttavia, qualche settimana dopo la frequentazione è finita, lei è tornata con Andrea, mentre Alessandro ha accettato di fare il tronista a Uomini ... Leggi su kontrokultura

