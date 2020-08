Una Vita, anticipazioni oggi 4 agosto: non c’è pace per Ramon (Di martedì 4 agosto 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata dl 4 agosto 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 13.45? Ramon cerca di regalare un sorriso alla piccola Milagros, ma non ci riesce. Sarà importante l’aiuto di Carmen. Anche suo figlio Antonito gli dà qualche preoccupazione… Genoveva e Alfredo organizzano un party per convincere i residenti di Acacias a investire nella Banca Americana, ma Ramon e Felipe restano piuttostoArticolo completo: Una Vita, anticipazioni oggi 4 agosto: non c’è pace per Ramon dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

