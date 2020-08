Una resistenza civile, politica e democratica contro gli sfascisti di governo e di opposizione (Di martedì 4 agosto 2020) La cartolina della surreale estate italiana contiene le parole di Giuseppe Conte, di Luigi Di Maio e di Luciana Lamorgese contro i clandestini, ormai indistinguibili da quelle di Matteo Salvini e con una retorica più da Papeete che da punti di riferimento fortissimi per tutti i progressisti italiani. Il Pd come al solito guarda altrove, dove non c’è azione, per consueta viltà e inadeguatezza, tanto che ora addirittura non sa che cosa fare sul referendum cinquestellista di settembre sul taglio dei parlamentari contro cui ha votato tre volte in Parlamento gridando al pericolo che avrebbero corso le nostre istituzioni, salvo farlo passare per assecondare la Casaleggio Associati, pur sapendo che si trattava di una porcheria senza precedenti, tipo Porcellum ma con Zingaretti al posto di Calderoli. A pandemia ancora in corso, assistiamo allo spettacolo ... Leggi su linkiesta

