“Una forza della natura”. Raffaella Mennoia (UeD) con un’enorme ferita sul petto. Cosa è successo (Di martedì 4 agosto 2020) Raffaella Mennoia è una delle colonne portanti solide di Uomini e Donne, è lei la donna-appoggio di Maria De Filippi. La Mennoia agisce in incognita ed è una delle principali figure della redazione di Uomini e Donne, ma non solo, perché ha un ruolo anche in altri programmi targati De Filippi. Il suo lavoro dietro le quinte non ha mai ostacolato il pubblico, che alla lunga si è parecchio affezionato a lei, tanto da chiamarla in causa spesso e volentieri. Un po’ come tutti i volti un po’ noti, Raffaella ama utilizzare i social, nella fattispecie Instagram, su cui vanta un seguito davvero ampio di 733Mila follower. Servendosi di Instagram, poche ore fa, la Raffaella Mennoia ha pubblicato un post davvero toccante, che racchiude ... Leggi su caffeinamagazine

gaglio94 : È stato un campionato duro. Per tutti, in campo e fuori. Dare il massimo è sempre stata l’unica priorità. Chiudiamo… - robersperanza : I dati internazionali del covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicon… - alexbarbera : Ora che ci siamo tutti patriotticamente uniti e onanisticamente applauditi per Ponte San Giorgio, si potrebbe trova… - nakajima_nora : @una_Promessa Che cazzo di ragionamento sarebbe “non prendo la pillola perché faccio fatica a deglutire”? Gesù damm… - DrManq : @vixi__ Vero, ma a differenza di prima non senti più un pezzo e dici 'Questo è Travis, guarda qui come sbroffa è pe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una forza Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche