UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 5 agosto 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 5 agosto 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 5 agosto 2020Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), per quel che possono, tentano di riportare la pace tra Sergio (Francesco Procopio) e Bice (Lara Sansone). Per far questo, i due cercano di indirizzare la rabbia della parrucchiera verso una terza persona. Franco (Peppe Zarbo) cancella senza volerlo la registrazione del programma televisivo di Giulia (Marina Tagliaferri), la quale se la prende parecchio! La donna appare sempre più dipendente dalla trash TV. Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche ... Leggi su tvsoap

