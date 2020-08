Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 4 agosto: i dubbi di Niko (Di martedì 4 agosto 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 4 agosto 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40 circa? Niko comincia a notare le titubanze di Susanna. Per quanto lei cerchi di rassicurarlo, sembra evidente che la fidanzata sia confusa e tentennante. Forse non è più convinta di sposarsi con lui? Guido e Mariella sono finalmente marito e moglie. I due stanno per vivere laArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

SINSING : RT @lebalzin: 'Tu sei la stella, io sono la luna, tu sei il sole, io sono la terra, sei tutta la mia FELICITÀ, Sono il tutto, è nel tuo cuo… - dyeyourhairpls : Mi manca andare in montagna, svegliarmi alla mattina trovando il cielo grigio, scendere a fare colazione in felpa,… - cili3gine : Ma le cuffie che si spengono e accendono da sole tutto a posto - ClaudiaBruno00 : RT @TrastevereRM: 'L’unica auto..parcheggiata dove prima non c’era mai posto.. il sole sulle sue cromature..un accecante riflesso.. faccia… - beatriznagore : RT @lebalzin: 'Tu sei la stella, io sono la luna, tu sei il sole, io sono la terra, sei tutta la mia FELICITÀ, Sono il tutto, è nel tuo cuo… -