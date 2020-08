Un posto al sole anticipazioni: Filippo e Serena, lui sarà “molto combattuto” (Di martedì 4 agosto 2020) Proprio di recente, a proposito di Un posto al sole, parlavamo della crisi tra Filippo e Serena chiedendoci quanto sarebbe durata. Le nuove anticipazioni confermano che, nelle prossime puntate della soap, i due non riusciranno a prendere strade totalmente separate (come forse ci si aspetterebbe in questi casi) ma continueranno ad interagire in un vortice di rancori e problemi.Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata mercoledì 5 agosto 2020A riaccendere la tensione, nello specifico, sarà un piccolo incidente a cui andrà incontro la piccola Irene (Greta Putaturo) e che scatenerà in Filippo una nuova ondata di gelosia nei confronti della sua ex. Quest’ultima si troverà così ancora una volta ad affrontare da vicino ... Leggi su tvsoap

racheleMascol : Mi sento come quella di posto al sole innamorata di uno sposato ???? - stefy937 : Io ho voluto strappare alle cose Solo il senso che mi fa star bene E ho lasciato i dettagli più tristi a marcire ne… - BABY_LEO_BILL : RT @lebalzin: 'Tu sei la stella, io sono la luna, tu sei il sole, io sono la terra, sei tutta la mia FELICITÀ, Sono il tutto, è nel tuo cuo… - tuttoepolitica : @raffamad81 Pare un posto al sole ?? - cergi01 : Oggi invece abbiamo @GiuseppeConteIT che i pieni poteri se li è presi senza chiedere a nessuno. Avete la faccia co… -