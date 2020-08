Un militare italiano fra le migliaia di feriti per l’esplosione di Beirut, settanta morti Botto avvertito fino a Cipro: deflagrazione di 2700 tonnellate di nitrato d'ammonio nel porto della capitale libanese (Di martedì 4 agosto 2020) Il terribile 2020 ha vissuto una giornata terribile in Libano. Riguarda, peraltro, il mondo intero perché l’esplosione di 2700 tonnellate di nitrato d’ammonio ha impressionato, appunto, il pianete. settanta morti, bilancio provvisorio. Circa quattromila feriti, a Beirut. Fra essi un militare italiano, lievemente ferito ad un braccio a causa della violentissima onda d’urto. Il nitrato d’ammonio, sequestrato anni fa, era stoccato in una nave L'articolo Un militare italiano fra le migliaia di feriti per l’esplosione di Beirut, settanta ... Leggi su noinotizie

