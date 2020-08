“Un genitore su 3 ha rinviato le vaccinazioni dei figli con il Covid’ (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago. (Adnkronos Salute) – C’è anche un calo delle vaccinazioni tra gli ‘effetti collaterali’ della pandemia. “Un genitore su tre ha rinviato la seduta vaccinale dei figli. Un problema serio, anche perché l’Italia era appena uscita da un periodo difficile a causa delle scarse coperture. Avevamo appena ottenuto risultati positivi grazie alla legge Lorenzin sull’obbligo per l’accesso scolastico. Ora servirà lavorare, a tutti i livelli, organizzativo e informativo, per recuperare”. Il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Alberto Villani, invita tutti ‘a rimboccarsi le maniche’ per ripartire anche sulle vaccinazioni e garantire ai genitori un’organizzazione ‘amica’ ... Leggi su calcioweb.eu

