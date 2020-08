“Un fiume di bugie”. Non si placa la polemica su Antonella Elia, nuovo pesante capitolo: viene fuori tutto (Di martedì 4 agosto 2020) Le luci non si spengono intorno a Antonella Elia. A una settimana circa dalla fine di Temptation Island la showgirl resta attenzionata dai giornali di gossip e al centro del dibattito televisivo. La sua storia con Pietro Delle Piane non ha infatti convinto nessuno. Per chi non avesse seguito l’intera vicenda Antonella Elia prima prima lasciato il fidanzato 46enne, dopo le gravi affermazioni di lui al reality e il bacio alla tentatrice, poi, all’incontro un mese dopo l’uscita del villaggio, lo ha perdonato. La showgirl ha cambiato ancora una volta idea, però, e con un messaggio ha fatto sapere che ha ancora bisogno di tempo, ma potrebbe comunque accoglierlo nuovamente tra le sue braccia. “Bisogna riconoscerlo. Ci eravamo cascati. Eravamo certi che Temptation Island fosse la redenzione della ... Leggi su caffeinamagazine

