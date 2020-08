“Un anno senza di te”. Le Iene, la sorpresa dolcissima per Nadia Toffa all’anniversario della morte (Di martedì 4 agosto 2020) Incedibile ma vero: è già passato un anno da quel terribile 13 agosto in cui è morta Nadia Toffa. Un anno dal giorno in cui la giornalista de Le Iene che dopo anni di dura lotta contro un tumore al cervello, si è spenta. Per omaggiare l’amica e collega lo staff del programma ha deciso quindi di trasmettere uno speciale de Le Iene su Italia 1 il 13 agosto dedicato interamente alla giornalista. Nadia Toffa è rimasta nel cuore di tutti. Non solo i fan più sfegatati, anche coloro che la conoscevano poco, avranno visto almeno una volta la buffa e solare inviata de Le Iene che portava sempre a termine straordinari servizi e inchieste. Purtroppo la vita ha deciso di ... Leggi su caffeinamagazine

