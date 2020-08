Ultimatum di Trump a TikTok: vendere entro il 15 settembre o si chiude (Di martedì 4 agosto 2020) Donald Trump. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato durante un briefing della Casa Bianca che TikTok ha tempo fino al 15 settembre 2020 per vendere a una società americana. In caso contrario, il tycoon costringerà la popolare piattaforma d’origine cinese ad abbandonare il mercato locale con un divieto esecutivo. “Non può essere controllato, per ragioni di sicurezza nazionale, ndr, dalla Cina. Troppo grossa e troppo invasiva”, ha affermato Donald Trump durante il briefing. “Questo è quanto. Non mi importa se si tratta di Microsoft o di altri, una grande azienda, una società sicura e molto americana che lo compri”, ha ... Leggi su wired

