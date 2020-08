Ulisse Lendaro: chi è il marito di Anna Valle (Di martedì 4 agosto 2020) Anna Valle è una delle Miss Italia che più sono rimaste nel cuore degli Italiani, probabilmente non solo per la sua bellezza ma anche per una certa empatia che ha suscitato nei telespettatori con la partecipazione ad alcune fiction Rai delle quali è diventata protagonista, una su tutte Commesse.Anna Valle ha vinto il concorso come più bella d'Italia nel 1995 e nella sua vita da tempo c'è suo marito, l'attore, produttore e regista Ulisse Lendaro. Nato a Vicenza l'8 febbraio 1975, l'uomo è anche avvocato del foro della sua città natia.Ulisse Lendaro: chi è il marito di Anna Valle 04 agosto 2020 06:26. Leggi su blogo

toysblogit : Ulisse Lendaro: chi è il marito di Anna Valle -

Ultime Notizie dalla rete : Ulisse Lendaro Ulisse Lendaro, chi è Gossipblog Era Miss Italia nel 1995: oggi a 45 anni è irriconoscibile [FOTO]

Miss Italia è uno dei programmi più famosi d’Italia, il concorso di bellezza per eccellenza che punta a mettere la corona sulla testa della ragazza ritenuta la più bella d’Italia. Ogni anno, dunque, u ...

Anna Valle/ “Mio marito Ulisse Lendaro? Una corsa verso la felicità” (Sorelle)

Anna Valle torna su Rai1, questa sera martedì 21 luglio, con una puntata della fiction Sorelle. Diretta da Cinzia Th Torrini, l’ex miss Italia è una delle protagoniste di questa serie tv… Quello tra A ...

Miss Italia è uno dei programmi più famosi d’Italia, il concorso di bellezza per eccellenza che punta a mettere la corona sulla testa della ragazza ritenuta la più bella d’Italia. Ogni anno, dunque, u ...Anna Valle torna su Rai1, questa sera martedì 21 luglio, con una puntata della fiction Sorelle. Diretta da Cinzia Th Torrini, l’ex miss Italia è una delle protagoniste di questa serie tv… Quello tra A ...