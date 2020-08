UFFICIALE - Serie C, niente Coppa Italia nel 2020/21: approvata la cancellazione (Di martedì 4 agosto 2020) niente Coppa Italia di Serie C. Il Consiglio Federale di oggi ha infatti convalidato la decisione dell'assemblea di Lega Pro di cancellare la competizione per la stagione 2020/2021. Leggi su tuttonapoli

