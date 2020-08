Ufficiale: Milan, risolto il contratto con Fabio Guadagnini (Di martedì 4 agosto 2020) Il Milan – attraverso una nota Ufficiale – ha comunicato la risoluzione del contratto con il Chief Communication Officer, Fabio Guadagnini. Questa la nota del club: “Fabio Guadagnini, Chief Communication Officer del Club, e AC Milan hanno concordato di concludere il rapporto professionale che li lega a decorrere dal prossimo 4 settembre 2020.” “Sono onorato e orgoglioso di aver fatto parte del Milan- ha detto Fabio Guadagnini – In questi anni così intensi ho sempre agito per il bene del Club. Ringrazio il Milan, che è e sarà parte della mia vita, e il suo Senior Top Management per la fiducia. Grazie ai miei ... Leggi su alfredopedulla

