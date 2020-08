Ufficiale: Mandorlini rinnova con il Padova fino al 2021 (Di martedì 4 agosto 2020) Il Padova ha prolungato il rapporto di collaborazione con l’allenatore Andrea Mandorlini fino al 30 giugno 2021 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ILOVEPACALCIO : Padova, UFFICIALE: Mandorlini rinnova fino al 2021 - Ilovepalermocalcio - DiMarzio : #Padova, #Mandorlini prolunga il contratto - NewsTuttoC : UFFICIALE - Padova, prolungato il contratto del tecnico Mandorlini -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Mandorlini

GianlucaDiMarzio.com

Ore 08.30 – I titoli del “Corriere del Veneto”: “Mandorlini, ci siamo. È il giorno dell’intesa” ...PADOVA No, non sarà nemmeno questa la settimana buona per ufficializzare il rinnovo del contratto di mister Andrea Mandorlini. Il tecnico è partito per le vacanze e tutto è stato rimandato di altri se ...