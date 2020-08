UFFICIALE – Manchester City: preso Ferran Torres dal Valencia (Di martedì 4 agosto 2020) Il Valencia ha reso noto di aver raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento di Ferran Torres alla corte di Pep Guardiola. Il club spagnolo non ha reso noto i termini della cessione dell’esterno offensivo classe 2000. Leggi su sportface

Come riportato dagli organi ufficiali del club inglese, Ferran Torres è un nuovo giocatore del Manchester City.