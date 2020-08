Ufficiale: gialli azzerati dai quarti di Champions ed EL, lo dice la UEFA (Di martedì 4 agosto 2020) Nessun calciatore sarà diffidato nei quarti di Champions ed EL, queste le novità descritte dalla UEFA. Ne giovano la Juventus con Matuidi diffidato, il Napoli con Koulibaly e Mario Rui e l’Inter che aveva tre giocatori in diffida tra cui Godin, Barella, Candreva. La Roma ha solo Kluivert L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

