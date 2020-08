Tv e cinema in lutto, morto l’attore delle fiction. L’annuncio: “Un altro grande è scomparso” (Di martedì 4 agosto 2020) Reni Santoni, il Poppie della serie tv “Seinfeld”, è morto il 1 agosto 2020. Aveva 81 anni. Aveva lavorato in “Cobra” con Stallone e in “Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo”, con Clint Eastwood. Sulla sua pagina Facebook la produttrice Tracy Newman ha annunciato la scomparsa dell’attore. “Quelli di voi che lo hanno conosciuto sanno quanto fosse divertente, che grande attore, improvvisatore, performer, ecc. Così geniale. – si legge nel post – L’ho amato moltissimo e mi mancherà terribilmente. Un altro grande è sparito. Ho molte sue meravigliose foto e le posterò la prossima settimana. Il mio cuore va a suo figlio, Nick, che è stato di grande conforto per Reni negli ultimi cinque anni ... Leggi su caffeinamagazine

