Tuttosport - Callejon vuole restare vicino Napoli, ci pensa il Benevento con un ex azzurro (Di martedì 4 agosto 2020) José Maria Callejon non rinnoverà il suo contratto col Napoli e sta valutando diverse ipotesi per il futuro. Tra queste è spuntata anche quella clamorosa del Benevento. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Tuttosport - Callejon vuole restare vicino Napoli, ci pensa il Benevento: può essere decisivo un ex azzurro - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Tuttosport – Napoli, tre nomi nel mirino di Giuntoli per l’esterno: Tuttosport –… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Tuttosport - Occhio all'outsider Rashica come erede di Callejon: mercoledì Giuntoli ha incontrato l'agente a Milano - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Tuttosport – Napoli, corsa all’esterno: per il dopo Callejon spunt… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Callejon Tuttosport - Callejon vuole restare vicino Napoli, ci pensa il Benevento: può essere decisivo un ex... Tutto Napoli Mercato Juve, gli obiettivi per l'attacco

Ci sono diversi ostacoli (contratto da 3 milioni e mezzo, manager nuovo e accordi commerciali con una società americana), ma sui diritti d'immagine si può tentare il dialogo. Secondo il Corriere dello ...

TUTTOSPORT - Il Napoli su Rashica, il d.s. Giuntoli ha incontrato l'agente del calciatore

Il Napoli cerca un sostituto di Josè Maria Callejon e secondo quanto riportato da Tuttosport, il d.s. azzurro Giuntoli mercoledì scorso ha incontrato l'agente di Milot Rashica, attaccante del Werder B ...

Ci sono diversi ostacoli (contratto da 3 milioni e mezzo, manager nuovo e accordi commerciali con una società americana), ma sui diritti d'immagine si può tentare il dialogo. Secondo il Corriere dello ...Il Napoli cerca un sostituto di Josè Maria Callejon e secondo quanto riportato da Tuttosport, il d.s. azzurro Giuntoli mercoledì scorso ha incontrato l'agente di Milot Rashica, attaccante del Werder B ...