Tuttosport: anche il Napoli interessato allo svincolato Bonaventura (Di martedì 4 agosto 2020) Giacomo Bonaventura ha concluso la sua esperienza al Milan, che ha deciso di non rinnovargli il contratto. Tuttosport scrive che anche il Napoli è tra le squadre che sta seguendo attentamente il giocatore, già avuto da Gattuso in rossonero. Malgrado molte società interessate (dal Torino all’Atalanta, dalla Roma al Napoli) il buon Jack non ha annunciato a chi si legherà. E questo lascia aperta una fessura che Zlatan, con il suo intervento social, potrebbe aver anche riaperto, almeno in porta. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport anche Kulusevski esclusivo: Juve, idolo Dybala. Voglio la Champions Tuttosport Inter-Getafe e Siviglia-Roma, scelti gli arbitri in Europa League

Sarà Anthony Taylor l'arbitro della sfida tra Inter e Getafe, ottavo di finale di Europa League che si giocherà in gara secca il 5 agosto alle ore 21, all'Arena AufSchalke a Gelsenkirchen. Il direttor ...

Milan in pressing su Milenkovic: Ramadani a lavoro per la trattativa. In ballo anche i nomi di Rebic e Paqueta

Il nome più gradito per la difesa del Milan è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, con la quale ci sono più discorsi avviati come, ad esempio, la questione della clausola legata a Rebic, con ...

