Tuttosport - ADL chiede la luna per Milik | solo il sì di Bernardeschi può sbloccare l' affare

Ormai è divorzio tra il Napoli e Arek Milik, scrive Tuttosport, eppure De Laurentiis, patron degli azzurri, continua a chiedere la luna per il suo attaccante, così c'è ancora distanza con la Juve, che ...

Si giocherà regolarmente a Barcellona la sfida di Champions? Se lo chiede l'edizione odierna di Tuttosport, che prova ad antcipare le decisioni dell'Uefa dopo i dubbi posti dal patron del Napoli Aurel ...

Ormai è divorzio tra il Napoli e Arek Milik, scrive Tuttosport, eppure De Laurentiis, patron degli azzurri, continua a chiedere la luna per il suo attaccante, così c'è ancora distanza con la Juve, che intanto ha l'accordo ...

Si giocherà regolarmente a Barcellona la sfida di Champions? Se lo chiede l'edizione odierna di Tuttosport, che prova ad antcipare le decisioni dell'Uefa dopo i dubbi posti dal patron del Napoli Aurel ...