Tutti seduti e niente birra, il triste ritorno allo stadio dei tifosi tedeschi (virus permettendo) (Di martedì 4 agosto 2020) niente trasferte, niente posti in piedi, ma soprattutto niente birra sugli spalti. Lo prevedono le nuove linee guida per un eventuale ritorno allo stadio dei tifosi in Bundesliga. L’argomento sta sollevando un enorme dibattito in Germania, economico ma soprattutto sociale. L’assemblea straordinaria dei club in programma oggi ha deciso all’unanimità: l’accesso agli impianti sarà consentito ai soli tifosi di casa, non saranno ammessi posti in piedi e soprattutto niente alcolici allo stadio, una novità assoluta in Germania. Un quarto punto, secondo quanto riporta La Faz, dovrebbe essere l’introduzione temporanea di biglietti online ... Leggi su ilnapolista

