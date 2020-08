Turista per farsi un selfie danneggia la statua di Antonio Canova “Paolina Borghese“: l’uomo è stato trovato – VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Il Turista austriaco che pochi giorni fa ha danneggiato la statua di Antonio Canova “Paolina Borghese“ è stato trovato, ha ammesso di essere stato lui a danneggiarla Pochi giorni fa un Turista al museo Canova di Possagno voleva farsi un selfie con la statua di Antonio Canova “Paolina Borghese“, si è seduto sulla statua ma l’ha danneggiata in … L'articolo Turista per farsi un selfie danneggia la statua di Antonio Canova “Paolina Borghese“: l’uomo ... Leggi su newnotizie

