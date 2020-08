Turismo, il 71% degli italiani sceglie la propria auto per le vacanze (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – In vacanza ai tempi del coronavirus con la propria auto privata per il 71% degli italiani che l’ha scelta per andare in ferie. È quanto emerge dall’Osservatorio autopromotec (struttura di ricerca di autopromotec) in base a una recente ricerca di italiani.coop (portale di indagine e approfondimento sulla vita quotidiana degli italiani) su un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 18 e i 65 anni di età. L’automobile si conferma largamente il mezzo più utilizzato dagli italiani, con dato in crescita di 16 punti percentuali rispetto al 2019, quando era stata scelta dal 55% degli italiani: ... Leggi su quifinanza

