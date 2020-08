Turchia, la figlia di Erdogan contro gli integralisti islamici: difende la Convenzione sui diritti delle donne (Di martedì 4 agosto 2020) Nel 2019 sono stati registrati 474 femminicidi e tuttora il problema della violenza sulle donne in Turchia resta allarmante. Ma il fronte di politici e religiosi integralisti vuole fare ritirare Ankara dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne, seguendo peraltro il processo avviato dalla Polonia nelle settimane scorse. A schierarsi però a favore del protocollo, ratificato nel 2012 dalla Turchia, è la rete filogovernativa Women and Democracy Association (Kadem), di cui è vicepresidente Sümeyye Erdogan Bayraktar, figlia del presidente Recep Tayyip Erdogan, e che include familiari di vari alti funzionari del partito Akp al potere. Il dibattito in ... Leggi su ilfattoquotidiano

