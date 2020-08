Trump trasforma Kodak in start-up farmaceutica e le regala 765 milioni di dollari (più il boom in borsa) (Di martedì 4 agosto 2020) Non solo il duo Trump-Pompeo affossa i concorrenti cinesi TikTok e Huawei con la scusa del neo maccartismo anticomunista, ma regala $765 milioni a un’azienda Usa fallita con esperienza o competenza zero per creare una start-up di prodotti farmaceutici. Insider trading, con il titolo Kodak da $2 a $60? Volete un case study per un corso intensivo su ciò che costituisce insider trading, ovvero l’utilizzo in borsa di informazioni riservate non di pubblico dominio? Parliamo del recente caso Kodak, marchio famoso appartenente all’era giurassica delle pellicole fotografiche. Io la vedo così: Kodak la scorsa settimana è stata usata da Trump e dai suoi accoliti per mettere a segno rapidi guadagni a Wall ... Leggi su ilfattoquotidiano

