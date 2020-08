Trump, pesante e improvvisa dichiarazione su Twitter – Ultim’ora (Di martedì 4 agosto 2020) Con una dichiarazione improvvisa su Twitter, il presidente Usa Donald Trump, invita tutti a riaprire le scuole senza se e senza ma. Totalmente fuori controllo Donald Trump. Poco prima della mezzanotte (ore 06.00 italiane) il presidente americano ha scritto un post su Twitter inspiegabile e senza dare altre delucidazioni: “OPEN THE SCHOOLS”. Riaprire le scuole: scritto esattamente così, a caratteri cubitali. Poche ore prima, nella tarda serata americana, il tycoon aveva invitato i “patrioti” americani ad indossare la mascherina a tutti i costi. Un Trump totalmente fuori controllo, con un “gioco politico” sempre più buio. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Usa, Trump spedisce ... Leggi su bloglive

Z3r0Rules : RT @ImolaOggi: La guerra contro il Male si fa pesante. Elezioni Usa, Procure in moto contro Trump 'indagato per frode bancaria' https://t.c… - RoDigian1 : RT @ImolaOggi: La guerra contro il Male si fa pesante. Elezioni Usa, Procure in moto contro Trump 'indagato per frode bancaria' https://t.c… - simo26110561 : RT @ImolaOggi: La guerra contro il Male si fa pesante. Elezioni Usa, Procure in moto contro Trump 'indagato per frode bancaria' https://t.c… - lucacampitello1 : RT @ImolaOggi: La guerra contro il Male si fa pesante. Elezioni Usa, Procure in moto contro Trump 'indagato per frode bancaria' https://t.c… - ilciani : @disinformatico Pardon, ho visto solo adesso che hanno sventolato bandiere di Trump. Sì meritano anche l'offesa più… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump pesante Indagine della procura di Manhattan su una azienda di Trump. L'accusa è pesante: frode bancaria Tiscali Notizie Scoppia la guerra dei social Gli Usa: Gates non compri TikTok

Sta per scattare la guerra dei social. TikTok e Facebook adesso sembrano al fronte e rischiano di essere troppo potenti. Tutti assicurano di creare migliaia di posti di lavoro anche col virus. Tutti s ...

Indagine della procura di Manhattan su una azienda di Trump. L'accusa è pesante: frode bancaria

La notizia arrivata dagli Stati Uniti è clamorosa. Secondo quanto affermato dal New York Times, uno dei più autorevoli quotidiani americani e del mondo, depositando nuovi atti per sollecitare Donald T ...

Sta per scattare la guerra dei social. TikTok e Facebook adesso sembrano al fronte e rischiano di essere troppo potenti. Tutti assicurano di creare migliaia di posti di lavoro anche col virus. Tutti s ...La notizia arrivata dagli Stati Uniti è clamorosa. Secondo quanto affermato dal New York Times, uno dei più autorevoli quotidiani americani e del mondo, depositando nuovi atti per sollecitare Donald T ...