Trump: indagine procura Manhattan è caccia alle streghe (Di martedì 4 agosto 2020) indagine sulle dichiarazioni dei redditi personali e aziendali degli ultimi otto anni sembra riguardare anche una possibile truffa bancaria e assicurativa da parte del tycoon Leggi su firenzepost

WASHINGTON – “L’azione legale della procura di New York è solo una prosecuzione della caccia alle streghe”: così Donald Trump ha definito in un briefing ... e aziendali degli ultimi otto anni in una ...New York, 04 ago 01:41 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l'inchiesta di un procuratore di New York sulla sua dichiarazione dei redditi una "continuazione de ...