Trump, il virus e una comunicazione impazzita. "Siamo i migliori", l'intervista diventa virale (Di martedì 4 agosto 2020) Ormai è sempre più evidente: i nervi di Donald Trump vacillano sotto i colpi che il coronavirus continua a infliggere agli Stati Uniti, dove l’epidemia prosegue la sua corsa diffondendosi anche nelle aree rurali. Quando si tratta di Covid-19, la comunicazione del presidente si fa schizofrenica, con un una email in cui si invoca l’utilizzo da “patrioti” della mascherina e un tweet a caratteri cubitali in cui si intima di “aprire le scuole!!!”, come se tenerle chiuse fosse un capriccio di alcuni governatori anziché una misura per contenere i contagi. OPEN THE SCHOOLS!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2020 Dopo aver apostrofato come “patetica” l’allerta lanciata da Deborah Birx, coordinatrice della ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Usa, consigliere sicurezza nazionale positivo al virus Robert O'Brien e' uno dei piu' stretti collaboratori di Tru… - GiuliaBelard : #Trump, il virus e una comunicazione impazzita. 'Siamo i migliori', l'intervista diventa virale (di G. Belardelli) - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Trump, il virus e una comunicazione impazzita. 'Siamo i migliori', l'intervista diventa virale - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Trump, il virus e una comunicazione impazzita. 'Siamo i migliori', l'intervista diventa virale - Adesposto : Trump: «Abbiamo meno morti del resto del mondo». E il giornalista lo smentisce: «Non è vero»… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump virus Coronavirus nel mondo: contagi tra medici, chiusi due ospedali nelle Filippine. Melbourne si ribella al lockdown la Repubblica Coronavirus, news. Il bollettino del 3 agosto: 159 contagi e 12 morti in 24 ore

Sono 159 i contagi da coronavirus registrati in Italia e 12 i morti nelle ultime 24 ore secondo i dati diffusi dalla Protezione civile (IL BOLLETTINO - LE GRAFICHE). Le persone che hanno gli anticorpi ...

I sondaggi in calo sono un'arma contro il negazionismo di Salvini

Trump ha cambiato approccio perché negli Stati Uniti il virus è fuori controllo, ogni giorno bisogna aggiornare il record di decessi e di contagi e continuare dunque solo sulla via del complottismo e ...

Sono 159 i contagi da coronavirus registrati in Italia e 12 i morti nelle ultime 24 ore secondo i dati diffusi dalla Protezione civile (IL BOLLETTINO - LE GRAFICHE). Le persone che hanno gli anticorpi ...Trump ha cambiato approccio perché negli Stati Uniti il virus è fuori controllo, ogni giorno bisogna aggiornare il record di decessi e di contagi e continuare dunque solo sulla via del complottismo e ...