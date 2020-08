‘Trono Over’, maretta in corso tra Veronica Ursida e Giovani Longobardi? (Video) (Di martedì 4 agosto 2020) Sembrava procedere a gonfie vele la storia tra i due protagonisti del Trono Over, Veronica Ursida e Giovani Longobardi: dopo una difficile frequentazione iniziata all’interno dello studio di Uomini e Donne e dopo i numerosi dubbi espressi dal cavaliere, che lo avevano spinto ad abbandonare la trasmissione da solo, i due sembravano aver recuperato il loro affiatamento e aver messo da parte ogni remora. Nelle scorse settimane, i due si erano mostrati innamoratissimi a Capri e avevano fatto capire ai fan di essere sulla strada giusta per costruire una bella storia d’amore. A sorpresa, però, nelle ultime ore i più attenti hanno notato che potrebbe esserci qualche problema nel loro rapporto: i due sembrano essere sempre più distanti e in molti hanno fatto notare allo stesso Giovanni di essere ... Leggi su isaechia

FBecco25 : @eliscrivecose Tira fuori il tuo accento burino alla elga del trono over. Si, oggi ti do parecchie soddisfazioni - fabio_blob_ : @MicheleSpione1 @GiusCandela Così come esiste il trono over e il trono classico. Questa edizione aveva tutte coppie… - fainformazione : Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si lasceranno entro settembre, sostiene Deianira Marzano A Uomini e donne stanno… - fainfocultura : Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si lasceranno entro settembre, sostiene Deianira Marzano A Uomini e donne stanno… - fainformazione : NIcola Vivarelli e Gemma Galgani si lasceranno entro settembre, sostiene Deianira Marzano A Uomini e donne stanno… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Trono Over’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia