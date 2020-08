Treno Italicus, 4 agosto 1974: la strage fascista che non ha colpevoli (Di martedì 4 agosto 2020) Avrebbe potuto essere una strage spaventosa, uno dei più apocalittici massacri che una mente criminale abbia mai ordito: la bomba era disposta su un Treno che correva in una notte afosa d'agosto ... Leggi su globalist

carlaruocco1 : Nella notte fra il 3 e il #4agosto 1974 una bomba compì una terribile strage sul treno Roma-Monaco: l'#Italicus, pr… - vitocrimi : Il #4agosto 1974 12 persone persero la vita nell'attentato al treno #Italicus, che si aggiunge ad altre stragi in a… - ufogufo : RT @vitocrimi: Il #4agosto 1974 12 persone persero la vita nell'attentato al treno #Italicus, che si aggiunge ad altre stragi in attesa di… - ufogufo : RT @carlaruocco1: Nella notte fra il 3 e il #4agosto 1974 una bomba compì una terribile strage sul treno Roma-Monaco: l'#Italicus, presso S… - LeoBanchi : RT @DarioBallini: Era il #4agosto del 1974. Sul treno #Italicus. La strage fascista senza colpevoli... -

Ultime Notizie dalla rete : Treno Italicus

forlinotizie.net

Il Sessantotto, l’Autunno caldo, poi l’attentato di Piazza Fontana, ’la madre di tutte le stragi’. Tra il 1968 ed il 1974 in Italia furono compiuti oltre 140 attentati, lo scopo fu quello di impedire ...1974 in località San Benedetto Val di Sambro, un ordigno ad alto potenziale, esplode in un vagone del treno Italicus. Il bilancio è di 12 morti e 44 feriti ...