Trattativa Microsoft-TikTok, la Cina accusa gli Stati Uniti di intimidazione (Di martedì 4 agosto 2020) La Cina accusa gli Stati Uniti di intimidazione per la Trattativa Microsoft-TikTok per la divisione statunitense del noto social network. Microsoft e TikTok, la Cina che punta il dito contro gli Stati Uniti accusando gli Usa di totale intimidazione. Il riferimento è evidentemente alle pressioni del Presidente Usa Donald Trump. E il rischio concreto è che la questione possa diventare politica e non solo economica.

