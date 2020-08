Totti: “Il Napoli può eliminare il Barcellona. Zaniolo pallone d’oro? È presto per dirlo” (Di martedì 4 agosto 2020) “Ho portato energia a Insigne. Io e tutta Italia speriamo che il Napoli ce la possa fare con il Barcellona. Gattuso è in forma, alla grande come sempre“. Queste sono le dichiarazioni di Francesco Totti, icona della Roma, intervistato da Sky Sport 24 presso il Centro sportivo di Castelvolturno, in merito all’importante sfida di Champions League fra Barcellona e Napoli. In seguito, l’ex capitano giallorosso ha proposto un commento sul prossimo appuntamento di Europa League della Roma, che troverà di fronte il Siviglia: “Speriamo che la Roma possa battere il Siviglia. Zaniolo vincerà il pallone d’oro? Sicuramente penso che debba dare continuità a ciò sta facendo, ma è lunga, lunghissima“. Leggi su sportface

giomalago : Con i #goal ha coronato un sogno, con i record ha scritto la storia. Complimenti a #Immobile, 3° italiano a vincere… - PagineRomaniste : #Totti: 'Il Pallone d'Oro a #Zaniolo? Deve dare continuità a quello che sta facendo' #ASRoma - Guglielmo_Totti : @2631925 Brividi. Ancor più emozionante con il sottofondo della puntina del giradischi - forzaroma : Totti su Zaniolo: “La strada per il pallone d’oro è lunga. Deve avere continuità”??? #ASRoma - TottiRediRoma2 : @BSe_Valdo_91 Perché austino è stato smerdato da Totti nella conferenza d'addio,sosteneva che i giornalisti conosce… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti “Il Notte di fuoco con la Vento: parla Totti (e lei risponde cosi') Kikapress