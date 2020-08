Totti al ritiro del Napoli: le parole su Insigne, Gattuso e Zaniolo (Di martedì 4 agosto 2020) Una visita a Napoli, a Castel Volturno, un saluto agli amici Insigne e Gattuso e un pensiero, anche se a distanza, alla "sua", Roma. Francesco Totti, lasciando il centro sportivo del Napoli, è stato ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Totti ritiro Totti dal Napoli: "Qui per dare energia a Insigne. Zaniolo da Pallone d'oro? È lunga..." La Gazzetta dello Sport Ognì maledetto lunedì – Gridiamo al complotto contro i poteri forti!

Buongiorno cari amici lettori e benv… fa troppo caldo, tanto sapete già tutto. Questa settimana gridiamo al complotto contro i poteri forti che lunedì hanno dichiarato che non verrà consegnato il Pall ...

La strana scelta del Birmingham: ritirata la numero 22 di Bellingham

Pochi giorni dopo la cessione di Bellingham al Borussia Dortmund, il Birmingham ha colto tutti di sorpresa: "La n. 22 è diventata sinonimo di Jude". Il Milan ha ritirato la numero 6 di Franco Baresi, ...

