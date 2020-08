Torvaianica, la Perla Nera chiude di nuovo: il Consiglio di Stato respinge definitivamente il ricorso (Di martedì 4 agosto 2020) Arriva la stangata allo stabilimento balneare la Perla Nera. Il Consiglio di Stato ha rigettato in maniera definitiva il ricorso, accolto in maniera provvisoria nei giorni scorsi, che aveva consentito la riapertura dello stabilimento e del ristorante. E’ arrivata proprio oggi la sentenza che stabilisce la chiusura con effetto immediato dello stabilimento di Torvaianica. Solo qualche settimana fa era Stato accolto il ricorso presentato dei gestori della Perla Nera, ma, non entrando nel merito della questione. Infatti erano state prese semplicemente “per buone” le dichiarazioni del gestore con un provvedimento “inaudita altera parte”. Ora, invece, il Consiglio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

