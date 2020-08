Torino Stura, distruggono treno per fare video sui social. Arrestati: “Meritiamo calci nel sedere” (Di martedì 4 agosto 2020) Una bravata per un po’ di notorietà sui social network che però è finita con un arresto. Protagonisti quattro ragazzi italiani tra i 21 e i 24 anni, di cui due universitari, un cameriere in un ristorante della collina e un meccanico. La scorsa notte sono stati fermati dagli agenti di Madonna di Campagna dopo un furto alla stazione ferroviaria Torino Stura. Qui i ragazzi avevano forzato un vagone di un treno fermo ed erano salita a bordo imbrattando il vagone con bombolette spray e prendendo un estintore, un martelletto spaccavetri e altro materiale. Il tutto mentre uno dei quattro filmava la scena per poi condividerla con gli amici. I quattro giovani si erano organizzati per la bravata con il volto travisato e con dei guanti per non lasciare impronte. Una volta fermati si sono resi ... Leggi su nuovasocieta

