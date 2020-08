Torino Izzo, servono 25 milioni: Inter e Atalanta monitorano la situazione (Di martedì 4 agosto 2020) , ma il prezzo al momento è elevato Per Armando Izzo servono almeno 25 milioni di euro. Il Torino non ha dubbi e vuole monetizzare la cessione del difensore centrale granata, ma per meno di quella cifra non ci saranno trattative. Inter e Atalanta – come riportato da Tuttosport -, non vogliono spendere così tanto. Al momento la cessione si complica, ma verranno valutate comunque tutte le offerte che arriveranno nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

passione_inter : Torino, Cairo spara altissimo: 25 milioni di euro per Izzo. Dietrofront Inter, tutto su Kumbulla -… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - La Fiorentina pensa a Belotti ed Izzo del Torino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - La Fiorentina pensa a Belotti ed Izzo del Torino - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - La Fiorentina pensa a Belotti ed Izzo del Torino -