Torino-Giampaolo, ci siamo: a breve la rescissione con il Milan (Di martedì 4 agosto 2020) MilanO - L'allenatore Marco Giampaolo nelle prossime ore, probabilmente già domani , firmerà la risoluzione del contratto con il Milan e sarà libero di stipulare un accordo di base biennale con il ... Leggi su corrieredellosport

Marco Giampaolo è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Torino. Domani il tecnico ha appuntamento con i dirigenti del Milan per ratificare la risoluzione del suo vecchio contratto, che va ...Il Torino ha trovato l'accordo con Marco Giampaolo. Il tecnico ex Milan si avvicina dunque alla panchina granata, dove sostituirà Longo in caso di fumata bianca. Il ds Vagnati ha condotto la trattativ ...