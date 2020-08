Tor di Valle, incendio in un deposito di ceramiche e nelle baracche dei senzatetto: circolazione bloccata sull’Ostiense e sulla Roma-Lido (Di martedì 4 agosto 2020) Un grosso incendio è scoppiato nella prima serata di oggi, 4 agosto, in via dell’Ippica, all’incrocio con via Ostiense, nei pressi di Tor di Valle. Ad andare a fuoco delle sterpaglie: le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno interessato un deposito di ceramiche e un’area posta sotto sequestro, occupata abusivamente da 13 persone senzatetto. Nell’area c’erano diverse baracche, alcune delle quali sono andate a fuoco. Il denso fumo ha creato non pochi problemi alla viabilità delle strade circostanti e agli stessi occupanti delle baracche, che non sono riusciti ad allontanarsi dalla zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un grande schieramento di mezzi, che hanno portato in salvo gli occupanti delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

