Toninelli senza vergogna sul Ponte Morandi: «Grazie a me e ai miei decreti siamo qui» (video) (Di martedì 4 agosto 2020) “Merito mio e del mio decreto, se oggi siamo qui”. Delirio puro, delirio Toninelli in televisione. Da non credere. Avevamo uno statista e nessuno se ne è accorto. Persino una tragedia non lo ha fermato. Da poche ore la commozione dell’inaugurazione del nuovo Ponte Morandi aveva superato ogni polemica prima che l’ineffabile ex ministro delle Infrastrutture non uscisse con una dichiarazione inaccettabile prima che ridicola. A In Onda su La7, il programma di David Parenzo e Luca Telese l’ex ministro grillino si gonfia il petto. La ricostruzione del Ponte Morandi, ora Ponte San Giorgio è merito suo, dice . E, di fatto, si intesta tutto il merito, o quasi, per la costruzione a tempo record: Toninelli al ... Leggi su secoloditalia

