Tmw - Everton niente Napoli, il brasiliano andrà al Benfica: i dettagli (Di martedì 4 agosto 2020) Il Benfica ha praticamente chiuso l'acquisto di Everton Soares, esterno offensivo di proprietà del Gremio e premiato come miglior giocatore dell'ultima Copa America. Leggi su tuttonapoli

TUTTO mercato WEB

Il Benfica ha pressoché chiuso l'acquisto di Everton Soares, ala di proprietà del Gremio e premiato come miglior giocatore dell'ultima Copa America. Confermata l'anticipazione degli scorsi giorni, dop ...30.07 14:33 - MERCATO - Paganini: "Osimhen operazione importante, Milik ha l'accordo con la Juve, il Napoli non svende Koulibaly, l'Everton in pole per Allan, per prendere Boga servono cessioni" 30.07 ...