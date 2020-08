TikTok, vendita riaccende scontro USA-Cina (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – La Cina ha accusato gli Usa di “intimidazione” dopo che il Presidente Trump ha fatto pressioni per la vendita dell’ app cinese TikTok – che impazza ormai tra gli adolescenti di tutto il mondo – ad un’azienda Usa. “E’ un’azione che va contro i principi del mercato e quelli di apertura, trasparenza e non discriminazione del Wto”, fa sapere il Ministero degli Esteri. Proseguono, intanto, le trattative tra la controllante cinese ByteDance e Microsoft, decisa ad andare avanti per acquisire le attività di TikTok negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda, specie dopo il colloquio telefonico di ieri tra il Ceo di Microsoft Satya Nadella e il Presidente Trump nel corso del quale sarebbero arrivate rassicurazioni da parte della ... Leggi su quifinanza

rtl1025 : La #Cina ha accusato gli Stati Uniti di 'totale intimidazione' dopo che il presidente #Trump ha fatto pressioni per… - SkyTG24 : TikTok, Cina contro la vendita a Microsoft: “Intimidazioni dagli Usa” - brumas00 : RT @Phastidio: Fantastica: Trump chiede per il Tesoro una parte del prezzo di vendita di TikTok, per aver favorito l’affare. Ci mancherà mo… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????Che sia la #Cina o #Microsoft a pagare, il tesoro Usa deve avere una entrata dalla vendita di #TikTok: lo ha detto D… - AttilaAzureRive : RT @Phastidio: Fantastica: Trump chiede per il Tesoro una parte del prezzo di vendita di TikTok, per aver favorito l’affare. Ci mancherà mo… -