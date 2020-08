TikTok, il social che ha fatto impazzire il mondo in acquisto per Microsoft (Di martedì 4 agosto 2020) Tik tok il social network che ha conquistato i vip e i giovani potrebbe essere venduto. Trattative in corso con Microsoft. Stando alle ultime indiscrezioni procedono le trattative da parte di Microsoft per l’acquisizione del colosso cinese dopo l’ok di Trump. Il Presidente americano, preannunciando un ordine esecutivo per fermare l’acquisizione aveva fatto parlare nuovamente … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

