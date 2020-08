Ti Amo troppo per dirtelo, trama e trailer del film in onda il 5 agosto su La5 (Di martedì 4 agosto 2020) Ti Amo troppo per dirtelo, il film in onda mercoledì 5 agosto alle 21:10 su La5. trama e trailer del film. Mercoledì 5 agosto 2020 sul canale La5 (canale 30 del digitale terrestre) andrà in onda il classico film romantico, ma stavolta italiano, dal titolo “Ti Amo troppo Per dirtelo“. Si tratta di un film del 2014 creato direttamente per la televisione italiana, ed è stato trasmesso da Canale 5. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film è diretto da Marco Ponti, e vede Carolina Crescentini, Jasmine Trinca e Francesco Scianna nei panni dei ... Leggi su dituttounpop

