The King’s Man | le foto promozionali del film

Sono state rilasciate le prime foto promozionali del film The King's Man, con protagonisti Djimon Hounsou, Ralph Fiennes e Gemma Arterton La 20th Century Studios ha rilasciato nuove foto promozionali tratte da The King's Man, prequel della serie di film del franchise di Kingsman, del regista Matthew Vaughn. The King's Man può contare su un cast stellare, formato da attori del calibro di Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Rhys Ifans, Gemma Arterton, Charles Dance, Matthew Goode, Tom Hollander, Djimon Hounsou, Aaron Taylor-Johnson, Stanley Tucci, Alison Steadman, Robert Aramayo, Alexandra Maria Lara e Joel Basman. Vaughn è regista e co-sceneggiatore insieme a Karl Gajdusek.

