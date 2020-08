The Boys 2: un nuovo trailer degli episodi inediti della serie Amazon (Di martedì 4 agosto 2020) The Boys 2 debutterà su Prime Video il 4 settembre e il nuovo trailer regala delle sequenze inedite tratte dai prossimi episodi. The Boys 2 debutterà su Prime Video il 4 settembre il nuovo trailer regala molte sequenze inedite tratte dagli episodi che continueranno la storia delle persone dotate di incredibili poteri. Il video mostra così morti, esplosioni, inseguimenti, attacchi, battute ad alto tasso di cinismo e creature marine che fanno una terribile fine, senza dimenticare le dinamiche complicate esistenti tra il gruppo guidato da Patriota e i suoi nuovi "nemici". La seconda stagione di The Boys arriverà su Amazon Prime Video a partire da venerdì 4 settembre, giorno in cui saranno ... Leggi su movieplayer

acmilan : Our final starting line-up of the season. C'mon boys! ?? L'ultima formazione della stagione. Forza ragazzi! ??… - cek_house : #TheBoys , full #trailer ufficiale della seconda stagione della #serieTV #AmazonPrimeVideo Billy Butcher, Wee Hughi… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Boys 2: un nuovo trailer degli episodi inediti della serie Amazon - Deiv90 : “The Boys”. Trailer ufficiale per la seconda stagione in arrivo a settembre su Amazon | News | SENTIREASCOLTARE… - MegaNerd__ : #AmazonPrimeVideo ha pubblicato i nuovi poster ufficiali e il trailer finale della seconda stagione di #TheBoys, in… -