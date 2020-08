Thailandia: protesta anti-governo ispirata a Harry Potter (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - BANGKOK, 4 AGO - Circa 200 manifestanti anti-governativi hanno inscenato ieri una protesta a Bangkok ispirandosi a Harry Potter, in un'innovativa forma di dissenso che per la prima volta in ... Leggi su corrieredellosport

Parte della cultura pop, il cartone è stato scelto come “volto” delle manifestazioni che chiedono lo scioglimento del governo e una nuova costituzione Decine di ragazzi sfilano da giorni per le strade ...

