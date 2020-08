Tesla prepara la Model Y più economica, a trazione posteriore (Di martedì 4 agosto 2020) (foto: Tesla)Sembra finalmente delineato il piano di lancio della versione più economica di Tesla Model Y: la produzione test sarebbe già in corso nello stabilimento americano di Freemont ed è anche già apparso per errore il prezzo della configurazione entry sul sito ufficiale. Rispetto alle prime voci ci sono novità sostanziali e molto più interessanti. Soltanto un mese fa infatti, Elon Musk aveva comunicato che il progetto di una Tesla Model Y versione standard range (ossia con una batteria basilare) non si sarebbe mai portato a compimento perché l’autonomia sarebbe stata scarsa, ben al di sotto degli esigenti standard di Tesla. Una scelta sensata, visto che pochi potenziali clienti avrebbero speso (non ... Leggi su wired

